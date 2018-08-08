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Общество

17 детей пострадали от укусов клещей в Псковской области с 1 по 8 августа

С 1 по 8 августа в Псковской области в лечебно-профилактические учреждения обратились с укусами клещей 53 человека, из них 17 - дети, сообщил Псковскому агентству информации главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области Сергей Никифоров.

За анализируемый период укусы клещей зарегистрированы на территориях всех районов. Наибольшее число обращений зафиксированы в Пскове - 12 человек (8 детей), Невельском – 7 человек (2 ребенка), Себежском – 5 человек (1 ребенок), Гдовском – 4 человека (1 ребенок).

С начала сезона от клещей пострадали 3 тыс. 528 человек, в том числе 873 ребенка.

В микробиологические лаборатории Центра с 25 июля по 1 августа поступили 36 клещей, из которых 4 исследованы методом ИФА на клещевой вирусный энцефалит, а 32 - методом ПЦР на клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз) По результатам исследования выявлен 1 положительный результат на клещевой энцефалит (ИФА) в Псковском районе и 7 - на клещевой боррелиоз (ПЦР). Иммуноглобулин введён 3 детям в Пскове.

Акарицидные обработки проводились за неделю на площади 3,2 га. Всего в текущем сезоне были обработаны 406,637 га, в том числе 95,191 га на территории летних оздоровительных учреждений дневного и загородного пребывания детей.

С целью контроля качества акарицидных обработок специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и специалисты по районам проводят объективный контроль с использованием метода «Волокуши», по итогам которого клещей обнаружено не было.

Центр гигиены и эпидемиологии напоминает, что клещи являются переносчиками тяжёлых инфекционных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и гранулоцитарный анаплазмоз.

Исследования клещей на антиген вируса клещевого энцефалита проводятся в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области (Псков, улица Гоголя, 21а, телефон 66-42-80; Великие Луки, улица Тимирязева, 9). Принимают насекомых ежедневно с 9:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00, кроме субботы и воскресенья.

В Пскове изъятие клещей производится в травматологическом пункте (улица Коммунальная, 23, телефон 56-55-63).

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