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Общество

Берег Большого Ивана очистили активисты ОНФ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» провели акцию «Чистые берега» в Невельском районе. Уборка проведена на берегу озера Большой Иван неподалеку от детского оздоровительного лагеря «Звездный». В акции приняли участие около 20 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

К мероприятию присоединились участники псковской команды «Молодежки ОНФ»,  жители города Невеля, общественники. В ходе акции были убраны три замусоренные отдыхающими места на побережье озера Большой Иван.

«Побережье озера Большой Иван – это излюбленное место отдыха не только местных жителей, но и приезжих отдыхающих. Люди устраивают пикники и оставляют после себя мусор. Таким образом появляются локальные свалки из отходов пластика, бумажной, картонной и полиэтиленовой упаковки, жестяных банок и стеклянной тары, остатков продуктов и даже фрагментов автозапчастей. Все это не только захламляет прибрежную территорию, но и наносит вред экологии. Мы собрали более 20 больших мешков мусора, сосредоточенного очаговыми свалками на территории 500 кв. м. С транспортом для поездки помогло МБУК «Культура и досуг», а «Служба заказчика» оказала помощь в погрузке и вывозе мусора», – рассказала активист регионального отделения ОНФ Светлана Дмитриева.

«Мы хотим показать своим примером, что после отдыха на природе мусор за собой нужно собирать, и если каждый отдыхающий будет это делать, то и не придется затрачивать больших ресурсов на ликвидацию стихийных свалок в прибрежной зоне, в лесополосе. Все хотят отдыхать в чистом и красивом месте, и для этого нужно начать с себя», – отметила Дмитриева.

Участники акции намерены провести еще один субботник на прибрежной территории озера Большой Иван.

Активисты Народного фронта призывают жителей региона присоединиться к проекту ОНФ «Генеральная уборка», который направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона.

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