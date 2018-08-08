0
14:06
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
14:02
Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter
13:37
ПсковГУ успешно прошел государственную аккредитацию
11:49
Более 210 млн рублей удалось сэкономить Псковской области на госзакупках
11:02
Россияне стали лучшими по итогам эстафеты и десантирования на точность в рамках соревнований «Десантный взвод» (ФОТО, ВИДЕО)
10:11
Великолукская епархия просит жителей региона помочь 6-летнему Мише Рупышеву
09:06
Всемирный день кошек празднуется 8 августа
Еще новости
Общество

Олег Погудин представит новую концертную программу в «Михайловском»

17 августа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» народный артист России Олег Погудин представит новую концертную программу «…И снились милые черты». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.

Программу певец готовит в рамках цикла «Русскому гению», цель которого — привлечь меломанов в литературные музеи-заповедники. После «Михайловского», первого в этом ряду, в планах певца — концерт в некрасовской «Карабихе». Лидия Токарева уточнила, что проект Олега Погудина «Русскому гению» в нынешнем году был удостоен гранта президента Российской Федерации.

Выступление пройдёт в Научно-культурном центре музея (проспект Гейченко, дом 1). Начало в 18:00.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
08 августа 2018
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter
08 августа 2018
Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter
ПсковГУ успешно прошел государственную аккредитацию
08 августа 2018
ПсковГУ успешно прошел государственную аккредитацию
Более 210 млн рублей удалось сэкономить Псковской области на госзакупках
08 августа 2018
Более 210 млн рублей удалось сэкономить Псковской области на госзакупках
Россияне стали лучшими по итогам эстафеты и десантирования на точность в рамках соревнований «Десантный взвод» (ФОТО, ВИДЕО)
08 августа 2018
Россияне стали лучшими по итогам эстафеты и десантирования на точность в рамках соревнований «Десантный взвод» (ФОТО, ВИДЕО)
Великолукская епархия просит жителей региона помочь 6-летнему Мише Рупышеву
08 августа 2018
Великолукская епархия просит жителей региона помочь 6-летнему Мише Рупышеву 1
Всемирный день кошек празднуется 8 августа
08 августа 2018
Всемирный день кошек празднуется 8 августа 1
Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ
07 августа 2018
Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ

Идет загрузка...