Олег Погудин представит новую концертную программу в «Михайловском»
17 августа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» народный артист России Олег Погудин представит новую концертную программу «…И снились милые черты». Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе музея Лидия Токарева.
Программу певец готовит в рамках цикла «Русскому гению», цель которого — привлечь меломанов в литературные музеи-заповедники. После «Михайловского», первого в этом ряду, в планах певца — концерт в некрасовской «Карабихе». Лидия Токарева уточнила, что проект Олега Погудина «Русскому гению» в нынешнем году был удостоен гранта президента Российской Федерации.
Выступление пройдёт в Научно-культурном центре музея (проспект Гейченко, дом 1). Начало в 18:00.