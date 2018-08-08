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Общество

Большинство россиян намерены работать после выхода на пенсию

Больше половины россиян намерены продолжить работать после выхода на пенсию. Как пишет РИА Новости, такие данные приводит фонд «Общественное мнение».

По итогам опроса, 54 %, хотят продолжать работать на пенсии. Противоположный ответ дали 19% опрошенных, еще 23% затруднились ответить, 1% респондентов сказали, что уже на пенсии, а 2% — «уже на пенсии и не работаю».

Опрос «ФОМнибус» проводился 28–29 июля в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.

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