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Политика

Формат парламентских слушаний по пенсионной системе расширят

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин провел рабочее совещание по подготовке парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы, в ходе которого было решено изменить формат парламентских слушаний на парламентские общественные слушания. Об этом пишет РИА Новости.

21 августа, как отметил Вячеслав Володин, в нижней палате пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы. По его словам, такое решение вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают правительственный законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению.

При этом председатель Госдумы подчеркнул, что если первоначальный формат парламентских слушаний предполагал присутствие депутатов Госдумы как основных участников, то, учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с представителями политических фракций было принято решение переформатировать их в парламентские общественные слушания.

«В этой связи более половины участников будут представлены членами общественных организаций, экспертами, деловых сообществ, представителями субъектов Российской Федерации», — пояснил он.

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