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Культура

Валерий Павлов: Нужно совершенствовать законодательство в сфере культуры

«Нам нужно совершенствовать региональное и федеральное законодательство в отношении культуры. Люди, которые работают на местах, могли бы по этой проблеме сегодня выступить», - заявил член Общественной палаты Псковской области Валерий Павлов. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с круглого стола на тему муниципальной культуры, который сегодня, 8 августа, проходит в общественной приемной Михаила Ведерникова.

«У нас даже статус работника культуры до сих пор не определен, закон «О культуре» лежит в анналах Госдумы. Я в последнее время много ездил по районам и видел, что там все держится на людях», - добавил Валерий Павлов.

Напомним, на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова планируется провести круглые столы по ключевым сферам жизни региона. В частности, в планах – обсуждение тем образования, здравоохранения, социальной сферы и туризма.

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