Директор Псковской областной библиотеки предлагает создать единое информационное библиотечное пространство региона

13:14, 08 августа 2018, ПАИ

«Нас ругают, что у нас до сих пор не закончилась реконструкция, библиотека закрыта. Но это значит, что библиотека востребована! Я надеюсь, что после завершения работ у библиотеки будет современный внешний вид и материально-техническое оснащение», - заявила директор Псковской областной универсальной естественно-научной библиотеки Вера Павлова. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с круглого стола на тему муниципальной культуры, который проходит сегодня, 8 августа, в общественной приемной Михаила Ведерникова.

«Я давно говорю о необходимости единого информационного библиотечного пространства. Предлагаю увеличить расходы на это», - добавила она. По словам Веры Павловой, сейчас в стадии разработки находится «Концепция развития библиотек Псковской области». Основополагающей составляющей там, рассказала она, является модернизация и техническое переоснащение.

Добавим, что на площадке общественной приемной Михаила Ведерникова планируется провести круглые столы по ключевым сферам жизни региона. В частности, в планах – обсуждение тем образования, здравоохранения, социальной сферы и туризма.