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Общество

ПсковГУ успешно прошел государственную аккредитацию

Псковский государственный университет успешно прошел государственную аккредитацию. Об этом сегодня, 8 августа, на пресс-конференции рассказал ректор вуза Юрий Демьяненко, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. «Это фактические госэкспертиза, которая подтверждает выполнение вузом образовательных стандартов, - пояснил он. - Для нас важна была аккредитация в этом году, которая подводила наши итоги за 6 лет деятельности».

По его словам, из 190 аккредитованных  учебных программ почти 40% - новые, которые были введены за последние 6 лет. «Для нас это было очень серьезное испытания, так как ПсковГУ стал опорным вузом в регионе», - напомнил ректор.

Аккредитация проходила с 2 по 31 июля силами трех десятков экспертов. «Проверялось все, от доступной среды и лабораторного оборудования до образовательных программ», - рассказал Юрий Демьяненко.

«Действительно, была серьезная проверка, и отрадно, что мы прошли ее без замечаний, это дорогого стоит. За 6 лет в университете создан фундамент, на котором можно дальше строить Псковский государственный университет», - отметил он. «Кто думал, что медицинские программы появятся в вузе, в след году выпустятся уже медики-кибернетики», - напомнил ректор.

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