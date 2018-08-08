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Общество

Количество бюджетных мест в ПсковГУ в следующем году будет увеличено

В следующем году количество бюджетных мест в Псковском государственном университете будет увеличено. Об этом сообщил ректор вуза Юрий Демьяненко на пресс-конференции 8 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам руководителя вуза, четыре года назад ПсковГУ были выделены всего 1 тыс. 25 бюджетных мест,  в этом году – 1 тыс. 300, на 2019-й запланированы 1 тыс. 330 мест.

«Бюджетные места представляются только университетам, которые доказали свое качество образования. Только от вуза зависит, дадут или нет дополнительные бюджетные места», - пояснил Юрий Демьяненко и добавил, что ежегодно ПсковГУ заполняет все бюджетные места.

По его словам, если вуз не справляется с госзаданием по подготовке специалистов, то он попадает «Чёрный список» и в следующем году ему выделяется меньше бюджетных мест. «Радует ,что ПсковГУ не попадал в этот список никогда», - подчеркнул ректор.

Он добавил, что в этом году в университет на очную форму обучения были поданы 4,5 тыс. заявлений, при этом выпускников в школах области было меньше, а кроме того, они имели возможность поступать и в другие вузы.

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