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Общество

Абитуриенты из 27 регионов РФ поступили в ПсковГУ в этом году

В этом году в ПсковГУ набрали абитуриентов из 27 регионов, от Калининграда до Сахалинской области. Об этом сегодня, 8 августа, на пресс-конференции рассказал ректор вуза Юрий Демьяненко, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам ректора, большинство из них представляют Северо-Западный федеральный округ. Но в целом «есть довольно широкий охват по России, это меня радует», - отметил он.

Юрий Демьяненко добавил, что многие иногородние студены после окончания вуза остаются в работать Псковской области.

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