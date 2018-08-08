Три десятка иногородних и иностранных абитуриентов уже зачислены в ПсковГУ на новый учебный год онлайн

14:38, 08 августа 2018, ПАИ

«В этом году у нас создали личный кабинет абитуриента, где также можно подать документы на поступление. Безусловно, он себя оправдал. Абитуриенты из других регионов как раз и подали документы так – онлайн». Об этом сегодня, 8 августа, на пресс-конференции рассказал Александр Стрикунов, начальник отдела ПсковГУпо приему в университет, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Число зачисленных - более 30. В основном это иностранные граждане и иногородние. Это наши студенты уже на 100%», - добавил он.