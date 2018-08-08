Юрий Демьяненко отметил увеличение среднего балла по ЕГЭ у поступающих в ПсковГУ

13:57, 08 августа 2018, ПАИ

Ректор Псковского государственного университета Юрий Демьяненко отметил увеличение среднего балла по Единому государственному экзамену у поступающих в вуз. По его словам, в прошлом году он был 62,7, с этом - 65,5. «Это очень хороший скачок», - заявил ректор на пресс-конференции 8 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, тот факт, что в ПсковГУ идут выпускники с более высокими баллами, говорит о доверии к вузу, к качеству образования. «Я очень рад за нашу область», - сказал Юрий Демьяненко.

Он также призвал абитуриентов, у которых не получилось поступить с первого раза, не останавливаться в образовании, а, например, пойти в университетские классы, чтобы подготовиться к поступлению в следующем году. Кроме того, ректор пригласил непоступивших пройти курсы в институте непрерывного образования, чтобы подготовиться к следующему году.