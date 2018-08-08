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Общество

Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа

10 августа в рамках празднования Дня освобождения города Печоры от немецко-фашистских захватчиков в городе состоится легкоатлетический пробег «Молодёжь – за спорт!». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, регистрация участников и выдача стартовых номеров пройдут с 8:30 до 10:30 на городском стадионе в день старта. Сам старт назначен на 11:00.

До 9 августа включительно можно зарегистрироваться для участия в пробеге, пройдя по ссылке>>>

Возрождение пробега, который не проводился в Печорах последние 8 лет, стало возможным благодаря поддержке #Команды2018.

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