Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа

14:06, 08 августа 2018, ПАИ

10 августа в рамках празднования Дня освобождения города Печоры от немецко-фашистских захватчиков в городе состоится легкоатлетический пробег «Молодёжь – за спорт!». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, регистрация участников и выдача стартовых номеров пройдут с 8:30 до 10:30 на городском стадионе в день старта. Сам старт назначен на 11:00.

До 9 августа включительно можно зарегистрироваться для участия в пробеге, пройдя по ссылке>>>

Возрождение пробега, который не проводился в Печорах последние 8 лет, стало возможным благодаря поддержке #Команды2018.