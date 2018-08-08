0
14:06
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
14:02
Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter
13:37
ПсковГУ успешно прошел государственную аккредитацию
11:49
Более 210 млн рублей удалось сэкономить Псковской области на госзакупках
11:02
Россияне стали лучшими по итогам эстафеты и десантирования на точность в рамках соревнований «Десантный взвод» (ФОТО, ВИДЕО)
10:11
Великолукская епархия просит жителей региона помочь 6-летнему Мише Рупышеву
09:06
Всемирный день кошек празднуется 8 августа
Еще новости
Общество

Конкурс в ПсковГУ в этом году составил почти 7 заявлений на одно бюджетное место

В этом году конкурс в Псковский государственный университет составил  6,7 заявлений на одно бюджетное место. Такие данные озвучил ректор вуза Юрий Демьяненко на пресс-конференции 8 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам ректора, самый высокий конкурс был на направление менеджмент - 31 заявление на 1 бюджетное место, далее идут  юриспруденция и экономика – 29 заявлений на одно место.

«На информатику был маленький конкурс, а это приоритетное направление в вузе. Мне кажется все-таки недостаточное внимание к физике и математике в школах», - сказал Юрий Демьяненко и добавил, что в ПсковГУ приходит больше «гуманитариев, чем технарей».

Что касается направления «Лечебное дело», то здесь на 20 бюджетных мест  были приняты 140 заявлений.  «У нас есть фундамент, есть на чем строить медицинское образование, хотя некоторые очень сомневались», - заявил ректор.

Он сообщил, что на сегодняшний день закрыты все 590 бюджетных мест по направлениям высшего образования, 18 августа завершится приём на бюджетные места  по специальностям среднего профессионального образования.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
08 августа 2018
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter
08 августа 2018
Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter
ПсковГУ успешно прошел государственную аккредитацию
08 августа 2018
ПсковГУ успешно прошел государственную аккредитацию
Более 210 млн рублей удалось сэкономить Псковской области на госзакупках
08 августа 2018
Более 210 млн рублей удалось сэкономить Псковской области на госзакупках
Россияне стали лучшими по итогам эстафеты и десантирования на точность в рамках соревнований «Десантный взвод» (ФОТО, ВИДЕО)
08 августа 2018
Россияне стали лучшими по итогам эстафеты и десантирования на точность в рамках соревнований «Десантный взвод» (ФОТО, ВИДЕО)
Великолукская епархия просит жителей региона помочь 6-летнему Мише Рупышеву
08 августа 2018
Великолукская епархия просит жителей региона помочь 6-летнему Мише Рупышеву 1
Всемирный день кошек празднуется 8 августа
08 августа 2018
Всемирный день кошек празднуется 8 августа 1
Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ
07 августа 2018
Президент сможет определять категории для упрощенного получения гражданства РФ

Идет загрузка...