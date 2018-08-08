Конкурс в ПсковГУ в этом году составил почти 7 заявлений на одно бюджетное место

14:16, 08 августа 2018, ПАИ

В этом году конкурс в Псковский государственный университет составил 6,7 заявлений на одно бюджетное место. Такие данные озвучил ректор вуза Юрий Демьяненко на пресс-конференции 8 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам ректора, самый высокий конкурс был на направление менеджмент - 31 заявление на 1 бюджетное место, далее идут юриспруденция и экономика – 29 заявлений на одно место.

«На информатику был маленький конкурс, а это приоритетное направление в вузе. Мне кажется все-таки недостаточное внимание к физике и математике в школах», - сказал Юрий Демьяненко и добавил, что в ПсковГУ приходит больше «гуманитариев, чем технарей».

Что касается направления «Лечебное дело», то здесь на 20 бюджетных мест были приняты 140 заявлений. «У нас есть фундамент, есть на чем строить медицинское образование, хотя некоторые очень сомневались», - заявил ректор.

Он сообщил, что на сегодняшний день закрыты все 590 бюджетных мест по направлениям высшего образования, 18 августа завершится приём на бюджетные места по специальностям среднего профессионального образования.