Завершается ремонт в Моглинской школе Псковского района

20:49, 08 августа 2018, ПАИ

Ремонт в МБОУ «Моглинская средняя общеобразовательная школа» Псковского района подходит к завершению. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам директора школы Владимира Дмитриева, сейчас школа готовится к приемке, которая началась в Псковском районе с 8 августа.

В школе был запланирован ремонт спортзала. «Уже заменены окна на пластиковые, а также двери в спортзал. Будут поставлены светодиодные лампы, производится ремонт полов в спортзале в полном объеме, а также косметический ремонт», - отметил директор.

Ремонт производится за счет федеральных средств и субвенции от области.

«Планируем к 1 сентября сдать все ремонтные работы», - заключил директор.