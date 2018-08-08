0
18:07
Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале
17:26
Жители Псковской области могут проголосовать за регион в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018
17:24
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков
15:34
Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник
15:29
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
14:06
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
14:02
Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter
Еще новости
Общество

Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник

Проживающий в Печорском районе профессиональный пчеловод Игорь Буров привезет на Медовый фестиваль в Псков мед из борщевика. Об этом он рассказал в интервью газете «Псковская правда».

Пасека из нескольких десятков ульев расположена у пчеловода среди цветущих лугов и зарослей борщевика.

«Представление о борщевике самое негативное. Но это хороший медонос. Да, мед на основе борщевика имеет свой специфический запах и цвет. Он не совсем прозрачный, а перламутровый с зеленым оттенком. Но те, кто разбирается, приезжают и спрашивают, нет ли такого меда», - рассказал Игорь Буров.

Кроме того, на Медовый фестиваль Игорь Буров привезет мед на основе одуванчика, малины, вербы, ивы, багульника и медоносных растений — донника и фацелии, которыми пчеловод засеивает целые поля недалеко от пасеки.

Прочитать интервью с печорским пчеловодом можно на сайте газеты «Псковская правда».

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Медовый фестиваль
Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter Вечеринку «Меняй-помогай» проведет Псковский детский фонд на Медовом фестивале Три номера аргентинского танго покажет школа танцев PARA*DOIS на Медовом фестивале в Пскове Блюда традиционной кухни приболотных деревень представит Полистовский заповедник на Медовом фестивале Косметику для всей семьи представит компания MIRRA на Медовом фестивале Насладиться традиционным русским сбитнем и утолить жажду Зваром смогут псковичи на Медовом фестивале Мастер-класс по изготовлению значков и фотозону для детей организует компания «ЛабСтори» на Медовом фестивале Массажеры для ног и пояса для похудения представит компания Nuga Best на Медовом фестивале в Пскове Блюда средневековой кухни от таверны «Покровская башня» можно будет попробовать на Медовом фестивале в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале
08 августа 2018
Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале
Жители Псковской области могут проголосовать за регион в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018
08 августа 2018
Жители Псковской области могут проголосовать за регион в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков
08 августа 2018
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков 3
Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник
08 августа 2018
Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
08 августа 2018
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
08 августа 2018
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter
08 августа 2018
Найти работу поможет гостям Медового фестиваля компания Smarter
ПсковГУ успешно прошел государственную аккредитацию
08 августа 2018
ПсковГУ успешно прошел государственную аккредитацию

Идет загрузка...