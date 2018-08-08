Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник

15:34, 08 августа 2018, ПАИ

Проживающий в Печорском районе профессиональный пчеловод Игорь Буров привезет на Медовый фестиваль в Псков мед из борщевика. Об этом он рассказал в интервью газете «Псковская правда».

Пасека из нескольких десятков ульев расположена у пчеловода среди цветущих лугов и зарослей борщевика.

«Представление о борщевике самое негативное. Но это хороший медонос. Да, мед на основе борщевика имеет свой специфический запах и цвет. Он не совсем прозрачный, а перламутровый с зеленым оттенком. Но те, кто разбирается, приезжают и спрашивают, нет ли такого меда», - рассказал Игорь Буров.

Кроме того, на Медовый фестиваль Игорь Буров привезет мед на основе одуванчика, малины, вербы, ивы, багульника и медоносных растений — донника и фацелии, которыми пчеловод засеивает целые поля недалеко от пасеки.

Прочитать интервью с печорским пчеловодом можно на сайте газеты «Псковская правда».

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».