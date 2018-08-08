Задать вопрос Министру просвещения РФ Ольге Васильевой смогут родители Псковской области

16:09, 08 августа 2018, ПАИ

29 августа в 11:00 состоится пятое общероссийское родительское собрание с участием Министра просвещения РФ Ольги Васильевой. Мероприятие пройдёт в формате видеоконференции с прямыми включениями из 10 регионов России, в числе которых и Псковская область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Организатором мероприятия выступает Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей. Ответственным секретарём ассоциации по Псковской области является заместитель главы Пскова Елена Полонская.

Родители Псковской области могут принять участие и направить по электронному адресу rod.com.pskova@yandex.ru свои вопросы для Министра просвещения. Вопросы принимаются до 17 августа. Автор лучшего и актуального вопроса будет приглашён на прямое включение с возможностью лично задать вопрос министру.