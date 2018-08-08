Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале

18:07, 08 августа 2018, ПАИ

В Пскове на Медовом фестивале компания GoPskov организует прокат гироскутеров, сигвеев, электроавтомобилей, велосипедов с коляской для ребенка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Во время фестиваля псковичи и гости города смогут в Детском парке взять в аренду представленные средства передвижения на определенное количество времени.

Кроме того, GoPskov организует продажу сладкой ваты, варёной кукурузы и попкорна.

Добавим, что прокат GoPskov работает в Финском парке Пскова (улица Милицейская, рядом с пешеходным мостом в центре парка). Здесь псковичи и гости города могут взять на прокат велосипеды, сигвеи, гироскутеры, самокаты. Кроме того, в парке организованы батуты, а в прокате имеются в продаже холодные напитки, квас, кофе, попкорн и сладкая вата.

Индивидуальные прогулки, фотосессии и частные мероприятия от GoPskov можно забронировать по телефону: 8(911)-357-60-60 или в группе «GoPskov» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, Медовый фестиваль уже в 8-й раз пройдёт 18 августа в Детском парке Пскова с 10:00 до 18:00.

Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, развлекательные площадки, конкурсы, подарки и выступления артистов.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8 (8112) 702-242 или написать администраторам группы «Медовый фестиваль» в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, псковский медовый праздник известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».