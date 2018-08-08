Турнир по мини-футболу прошел среди команд псковской Росгвардии
В городе Пскове в преддверии Дня физкультурника состоялся турнир по мини-футболу. В соревнованиях приняли участие команды ОМОН, СОБР, отдела вневедомственной охраны и территориального органа управления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
По итогам соревнований лучшими стали представители вневедомственной охраны, второе место заняли бойцы ОМОН, замкнула тройку призеров команда территориального органа управления.
Обращаясь к участникам турнира, начальник отдела Росгвардии по Псковской области полковник Игорь Иванов отметил, что служба в Росгвардии неразрывно связана с физической подготовкой и спортом, укрепляющих здоровье сотрудников, что способствует качественному выполнению оперативно-служебных задач.