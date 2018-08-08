Жители Псковской области могут проголосовать за регион в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018
Журнал National Geographic Traveler продлил голосование за лучшие туристические направления — National Geographic Traveler Awards 2018 в этом году оно проходит до 5 октября включительно. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Информационного туристского центра, Псковская область выдвинута в номинации «Российский экологический отдых».
Принять участие в голосовании можно на сайте журнала по ссылке https://ngtawards2018.nat-geo.ru/#nominations.
Как отметили в Туристском центре, конкурс National Geographic Traveler Awards позволяет ежегодно выявлять топовые места для отдыха, привычного каждому, и «открывает новые туристические горизонты».