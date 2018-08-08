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Михаил Ведерников занял второе место в июльском медиарейтинге глав регионов СЗФО

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников занял вторую строчку медиарейтинга глав регионов Северо-Западного федерального округа, который составила компания «Медиалогия» по итогам июля. Как сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга, в июле руководитель региона упоминался в СМИ 4 тысячи 126 раз.

На первом месте оказался губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (4 тысячи 972 раза), на третьем — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (2 тысячи 603 раза).

В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 23 место. Лидером общего рейтинга в июле стал мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте – губернатор Московской области Андрей Воробьёв, на третьем - глава Татарстана Рустам Минниханов.

Добавим, что рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает более 45 тысяч 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

При построении рейтинга используется МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда.

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