О возможности запретить действия с недвижимостью без личного участия напоминает псковичам Росреестр

19:32, 08 августа 2018, ПАИ

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) напоминает, что каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, при подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. Такая мера, предусмотренная федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», направлена на защиту прав собственников недвижимости. В частности, предоставление возможности запрета сделок с имуществом без личного участия ее собственника, направлено на снижение числа мошеннических операций с недвижимостью, заключаемых посредниками, которые действуют по доверенности.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать в электронном виде в личном кабинете на сайте Росреестра, а также при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты и многофункциональный центр «Мои документы».

В первом полугодии 2018 года Росреестр внес в ЕГРН более 89,6 тысячи записей о заявлениях о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения права, обременения объекта недвижимости, прекращения права на объект недвижимости без личного участия собственника. Во втором полугодии 2017 года в ЕГРН внесено 82,5 тысячи таких записей.