0
21:41
Научиться основам ухода за больными на дому можно в Псковском Красном Кресте
20:02
Внештатная пожарная команда сформирована в Псковском филиале Академии ФСИН России
18:07
Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале
17:26
Жители Псковской области могут проголосовать за регион в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018
17:24
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков
15:34
Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник
15:29
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
Еще новости
Общество

О возможности запретить действия с недвижимостью без личного участия напоминает псковичам Росреестр

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) напоминает, что каждый владелец недвижимого имущества может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, при подаче такого заявления в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись. Такая мера, предусмотренная федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости», направлена на защиту прав собственников недвижимости. В частности, предоставление возможности запрета сделок с имуществом без личного участия ее собственника, направлено на снижение числа мошеннических операций с недвижимостью, заключаемых посредниками, которые действуют по доверенности.

Заявление о невозможности регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия его собственника можно подать в электронном виде в личном кабинете на сайте Росреестра, а также при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты и многофункциональный центр «Мои документы».

В первом полугодии 2018 года Росреестр внес в ЕГРН более 89,6 тысячи записей о заявлениях о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения права, обременения объекта недвижимости, прекращения права на объект недвижимости без личного участия собственника. Во втором полугодии 2017 года в ЕГРН внесено 82,5 тысячи таких записей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Научиться основам ухода за больными на дому можно в Псковском Красном Кресте
08 августа 2018
Научиться основам ухода за больными на дому можно в Псковском Красном Кресте
Внештатная пожарная команда сформирована в Псковском филиале Академии ФСИН России
08 августа 2018
Внештатная пожарная команда сформирована в Псковском филиале Академии ФСИН России
Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале
08 августа 2018
Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале
Жители Псковской области могут проголосовать за регион в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018
08 августа 2018
Жители Псковской области могут проголосовать за регион в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков
08 августа 2018
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков 10
Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник
08 августа 2018
Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
08 августа 2018
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
08 августа 2018
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа

Идет загрузка...