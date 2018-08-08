Пропавшего почти 10 лет назад мужчину разыскивают в Пскове

19:44, 08 августа 2018, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по Пскову разыскивает 45-летнего местного жителя Валентина Ефремова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, в 2009 году родственники утратили с ним связь, и до настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

На вид: 35 - 40 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые, глаза голубые, нос большой, губы пухлые, подбородок слегка выступающий.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в УМВД России по Пскову по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.