Выставка «У льна-долгунца два лица: семя на племя, а нить на ткань» открылась в изборском музее

16:50, 08 августа 2018, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике «Изборск» открылась выставка «У льна-долгунца два лица: семя на племя, а нить на ткань», посвященная истории льноводства в Псковской области.

Экспозиция открылась во внутреннем дворике дома купца Белянина (улица Печорская, дом 39). На выставке представлены экспонаты из фонда музея, предназначенные для выращивания и обработки льна: коса, драчка, мялка, механическая льновеялка, трепало, карза, самопрялка, мотовило, вьюшка, скально и другие, а также фотоматериалы с пояснениями.

По словам специалистов, на территории, занимаемой ныне Псковской областью, волокнистые культуры выращивали с глубокой древности, еще до заселения ее славянами. В последующие столетия льноводство стало одной из важнейших отраслей крестьянского хозяйства в крае и временами составляло наиболее значительную отрасль всей его экономики.

Экспозиция открыта с 9:00 до 18:00. Справки по телефону: 8 (81148) 96-602.