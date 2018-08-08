Более тысячи псковичей пожаловались в Роспотребнадзор в первом полугодии

17:32, 08 августа 2018, ПАИ

В первом полугодии текущего года в управление Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей обратились 1 тыс. 306 граждан, из них 348 - в письменном виде, 948 – в устном, в том числе в рамках проводимых «горячих линий». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

По словам специалистов, большая часть обращений по-прежнему касается вопросов розничной торговли – 63%, на втором месте (9,5%) вопросы бытового обслуживания: изготовление мебели, окон, услуги парикмахерских и салонов красоты. По услугам связи 3,5% обращений касались услуг связи, 8,2% - ЖКХ, 1,3% – транспортного обслуживания, 2,8% - финансовых услуг, 1,4% - медицинских и 7% - прочих. Количество жалоб на оказание услуг в сфере туризма составляет менее 1%, что в натуральном выражении составляет 9 обращений.

В ведомстве напомнили, что на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека создан государственный информационный ресурс в области защиты прав потребителей (ГИС ЗПП) где можно ознакомиться с практикой Роспотребнадзора, советами потребителям на актуальные темы и задать вопросы.