Акция «Da! Животным» пройдет в Пскове 18 августа

17:05, 08 августа 2018, ПАИ

18 августа сразу в 14-ти городах России, включая Псков, состоится масштабная акция волонтёрского движения DaDobro.com – «Da! Животным», приуроченная к Всемирному Дню защиты бездомных животных.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции, в Пскове она пройдёт в приюте организации помощи бездомным животным «Зоозащита» (улица Льва Толстого, 12).

Волонтеры приедут в подшефные приюты для собак и кошек, привезут корма, закупленные при содействии компаний-участников DaDobro, приведут в порядок вольеры и территории приютов, а также выгуляют их питомцев. Участниками этой «большой прогулки» станут, по меньшей мере, 800 собак.

«Хочешь завести питомца – возьми питомца из приюта», – такую идею с помощью этой акции волонтёры хотят донести до каждого человека. Кроме того, акция, по замыслу организаторов, должна способствовать развитию государственной и частной поддержки зооприютов.

Во время прогулки волонтёры будут вести видеотрансляции в социальных сетях, делиться новостями и своими впечатлениями об акции. Таким образом, с учетом часовых поясов, весь день 18 августа будет наполнен «прямыми эфирами» из разных городов. Следить за этими эфирами можно будет, например, через группу DaDobro «ВКонтакте».