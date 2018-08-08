Открытый чемпионат СЗФО по пляжному волейболу «Кубок княгини Ольги» пройдет в Пскове в 11-й раз

17:09, 08 августа 2018, ПАИ

Открытый чемпионат Северо-Западного федерального округа по пляжному волейболу «Кубок княгини Ольги-2018» пройдет в Пскове с 17 по 19 августа. Соревнования состоятся на городском пляже на берегу реки Великой в 11-й раз.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на президента Псковской областной общественной организации «Федерация волейбола» Сергея Ершова, в Кубке примут участие 40 мужских и женских команд. По предварительным данным, участники приедут из Санкт-Петербурга, Новгорода, Калининграда, Ленинградской области, Коми, а также ближнего зарубежья.

Торжественное открытие турнира состоится в полдень 18 августа.

Организаторы мероприятия — Северо-Западная волейбольная ассоциация, областная Федерация волейбола при поддержке государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.