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Политика

Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков

Сегодня, 8 августа, в Пскове состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам губернатора Псковской области, в Псковское областное Собрание депутатов и в органы местного самоуправления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, совещание прошло под председательством заместителя губернатора — руководителя оперативного штаба Николая Цветкова.

Участники заседания обсудили ход исполнения Распоряжения администрации региона о содействии в обеспечении законности и порядка на время проведения выборов. Оперативный штаб рекомендовал руководителям силовых ведомств обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности в помещениях для голосования и избирательных комиссиях, организовать проверки избирательных участков на соответствие требованиям пожарной безопасности и осуществлять контроль за их соблюдением.

Также в целях безопасности на избирательных участках будут установлены камеры видеонаблюдения. Размещение объектов пройдет в соответствии с договоренностью о сотрудничестве врио губернатора Михаила Ведерникова с руководством ПАО «Ростелеком».

Одним из пунктов повестки дня стал вопрос о создании в муниципалитетах рабочих групп по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов. Подобные группы уже появились во всех 24 муниципальных образованиях и двух городах области.

Кроме того, члены оперативного штаба заслушали информацию о результатах выдвижения кандидатов на губернаторских и муниципальных выборах, а также о проведении информационно-разъяснительной работы на территории региона. Соответствующие информационные материалы уже подготовлены и переданы в территориальные избирательные комиссии для размещения в районах. Также запущены видео- и аудиоролики о ходе подготовки к избирательной кампании «Найди свой избирательный участок», «Как проголосовать по месту нахождения» и другие.

Отдельно участники заседания остановились на подготовке плана культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также ярмарочной торговли в Единый день голосования, который состоится 9 сентября.

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