Внештатная пожарная команда сформирована в Псковском филиале Академии ФСИН России

20:02, 08 августа 2018, ПАИ

10 первокурсников вошли в состав пожарной команды, которая будет нести вахту по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с возгоранием в загородном учебном центре образовательной организации на период специального первоначального обучения курсантов первого курса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России, в пожарной команде нет случайных людей: все они обладают навыками применения первичных средств пожаротушения, оперативного реагирования на возникающую чрезвычайную ситуацию.

Кроме того, грамотным действиям в случае возникновения пожара обучают всех курсантов, поэтому начальник дежурной службы Псковского филиала Академии ФСИН России Антон Петров тренировки с личным составом проводит регулярно. Первокурсники в этом смысле не исключение: сегодня состоялось инструктивное занятие, на котором их ознакомили с работой первичных средств пожаротушения, научив пользоваться огнетушителем и прокладывать пожарный рукав.

В течение августа в загородном учебном центре планируется провести тренировки с первокурсниками по их действиям в случае возникновения пожара в здании.

– Это станет проверкой как для новой внештатной пожарной команды, так и для всех курсантов первого курса по усвоению уроков по быстрой и безопасной эвакуации личного состава в случае возникновения пожара и умению использования первичных средств пожаротушения, – отметил начальник дежурной службы Антон Петров.