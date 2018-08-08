Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе

17:53, 08 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 8 августа, в 9:49 на 222-м километре трассы Р-23 в Стругокрасненском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в результате аварии пострадали четыре человека.

Также, сегодня, в 8:57 в Пскове на перекрестке улиц Чудской и Алмазной автомобиль Nissan Almera совершил наезд на 38-летнюю женщину. Ее с травмами передали Скорой помощи.