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Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Р-23 в Стругокрасненском районе

Сегодня, 8 августа, в 9:49 на 222-м километре трассы Р-23 в Стругокрасненском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в результате аварии пострадали четыре человека. 

Также, сегодня, в 8:57 в Пскове на перекрестке улиц Чудской и Алмазной автомобиль Nissan Almera совершил наезд на 38-летнюю женщину. Ее с травмами передали Скорой помощи.   

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