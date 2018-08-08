220 килограммов бельгийской миндальной пудры не пропустили через Псковскую область

19:30, 08 августа 2018, ПАИ

Сотрудник управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям на международном железнодорожном временном пункте пропуска «Себеж» в ходе карантинного фитосанитарного контроля запретил перемещение из Латвии по территории Псковской области 220 килограммов бельгийской миндальной пудры, которая следовала в Алма-Ату (Казахстан).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в результате документарной проверки государственный инспектор установил, что фитосанитарный сертификат на данную продукцию содержит не заверенные уполномоченным органом изменения или дополнения, что делает его недействительным.

В связи с выявленным нарушением управление приняло решение о запрете ввоза партии миндальной пудры на территорию Евразийского экономического союза.