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Общество

Владимир Путин поддержал предложение об оснащении самолётов системой ГЛОНАСС

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина об обязательном оснащении самолетов системой ГЛОНАСС, сообщает пресс-служба Кремля.

8 августа на совещании у российского лидера Дмитрий Рогозин напомнил, что продаваемые в России автомобили оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС, которая помогает установить местоположение машины и срочно направить к нему помощь, если это требуется. Глава Роскосмоса подчеркнул, что это спасает сотни жизней. По мнению Рогозина, эта же практика должна быть распространена на самолеты. «Мы предлагаем это сделать законодательно», — заявил он.

«Я – за. Проработайте, пожалуйста, в установленном порядке с правительством и внесите предложения», - отметил глава государства.

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