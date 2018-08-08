Единая система контроля за долевым строительством появится в России
Минстрой РФ планирует разработать единую систему государственного надзора за долевым строительством, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что новая система проверок необходима в условиях изменившегося законодательства о долевом строительстве, предполагающего переход к банковскому сопровождению и привлечению средств дольщиков с помощью эскроу-счетов.
Эксперты рассчитывают, что будущая форма контроля позволит не допустить появления новых обманутых дольщиков.