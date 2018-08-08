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Велосипед украл мужчина в Красногородске

В Красногородске с 2 по 3 августа от дома по улице Синерецкой 37-летний безработный местный житель свободным доступом похитил велосипед. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, подозреваемый в краже был задержан. Похищенное изъято. Ведется проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам позаботиться о сохранности своих двухколесных транспортных средств. «Не оставляйте  велосипеды без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты  от угона: велозамок, трос  или  цепочку с замком. Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома. Не стоит оставлять его на улице, в коридоре дома, на лестничных площадках», - заявили в ведомстве.

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