Велосипед украл мужчина в Красногородске

20:13, 08 августа 2018, ПАИ

В Красногородске с 2 по 3 августа от дома по улице Синерецкой 37-летний безработный местный житель свободным доступом похитил велосипед. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, подозреваемый в краже был задержан. Похищенное изъято. Ведется проверка.

В этой связи полиция рекомендует гражданам позаботиться о сохранности своих двухколесных транспортных средств. «Не оставляйте велосипеды без присмотра. Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона: велозамок, трос или цепочку с замком. Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. Как показывает практика, безопаснее всего хранить велосипед дома. Не стоит оставлять его на улице, в коридоре дома, на лестничных площадках», - заявили в ведомстве.