Молодежная делегация из Чечни прибыла в Псков

20:42, 08 августа 2018, ПАИ

Куратор программы «Содружество молодежи России», член общественного совета при УМВД России по Псковской области Саид Дукаев встретил группу студентов Чеченского государственного университета. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, они прибыли в Псковскую область в рамках развития культурного обмена между регионами. Это уже второй визит чеченской молодежи в Псков.

По сложившейся традиции у здания УМВД России по Псковской области гости возложили цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга. Программа встречи посланцев горной республики очень насыщенная. Им предстоит побывать на различных мероприятиях, пообщаться со студентами Псковского государственного университета, рассказать о своей республике. В ходе экскурсий студенты из Чечни познакомились с достопримечательностями Пскова, посетили Пушкинские Горы, Изборск, Псково-Печорский монастырь.

Будущие географы и экологи из Чеченского государственного университета поделились своими впечатлениями от увиденного и отметили при этом радушие и гостеприимство псковичей. Теперь члены делегации будут ждать приезда представителей псковской молодежи в Чечню.