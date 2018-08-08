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Общество

Депутат Госдумы предложил отменить школьные домашние задания

В Государственной думе предложили полностью отказаться от школьных домашних заданий, поскольку дополнительная нагрузка на детей лишь вредит их здоровью. С соответствующей инициативой выступил заместитель председателя комитета нижней палаты по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает газета «Известия».

«В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет. Домашнее задание — это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей всё время находиться в школе или на каких-то занятиях», - отметил он.

По его словам, это время детям лучше тратить на прогулки на свежем воздухе.

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