Многочисленные нарушения в привокзальном кафе в Дно устранили после вмешательства транспортной прокуратуры

21:16, 08 августа 2018, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура провела проверку по обращению жителя Пскова, принятого в ходе личного приема Северо-Западного транспортного прокурора Олега Колесова в приемной президента РФ в СЗФО в режиме видеоконференцсвязи. По результатам этой проверки выявлены нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей при организации общественного питания на железнодорожном вокзале станции Дно ОАО «РЖД» в кафе «На Дне». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в этом кафе реализовалась продукция с истекшим сроком годности, допускалось хранение продукции без маркировки, а сведения ее пищевой ценности и составе в меню не были отражены. Кроме того, правила оказания услуг в наглядной и доступной форме до потребителей не были доведены. Также работники кафе не прошли специальную подготовку, аттестацию и медицинские осмотры, а личные медицинские книжки у поваров-продавцов отсутствовали. Помимо этого в кафе не применялись моющие и дезинфицирующие средства при уборке помещений, а в моечных отделениях инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря не была размещена. Также в кафе отсутствовали туалет и раковины для мытья рук и специальные столики, необходимые для удобного пребывания и обслуживания инвалидов-колясочников.

В целях устранения выявленных нарушений Псковская транспортная прокуратура в отношении индивидуального предпринимателя возбудила дела об административных правонарушениях по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований), а также в отношении работников кафе по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновных лиц привлекли к административной ответственности в виде штрафов. Нарушения устранены.