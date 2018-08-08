Противопожарный рейд прошёл в Пушкинских Горах

21:51, 08 августа 2018, ПАИ

8 августа сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам провел профилактический рейд в Пушкинских Горах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда сотрудник провел профилактические беседы с гражданами на тему соблюдения требований пожарной безопасности в быту и в лесах. На подведомственной территории были проведены инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации газового оборудования и печного отопления. Помимо этого, он распространил листовки на темы: «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Берегите лес от пожара», а также провел профилактические беседы.

Кроме того, до жителей и гостей района довели обстановку с пожарами в Пушкиногорском районе в текущем году, наиболее частые причины возникновения пожаров и порядок действий при обнаружении пожара.