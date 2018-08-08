Минтранс РФ предложил в 20 раз повысить штраф за переход железной дороги в неположенном месте

22:04, 08 августа 2018, ПАИ

Министерство транспорта РФ предлагает повысить размер штрафа за нарушения правил перехода железнодорожных путей в 20 раз до двух тысяч рублей с нынешних 100 рублей. Законопроект о внесении соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Целью законопроекта является обеспечение безопасности граждан на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта и снижение травматизма людей.

«Несмотря на принимаемые ОАО «РЖД» меры по снижению непроизводственного травматизма, за 6 месяцев 2018 года в зонах движения поездов на инфраструктуре общего пользования травмировано 1 тысяча 138 граждан, из них со смертельным исходом - 777. Самыми распространенными нарушениями являются переход через пути в неустановленных местах и перед близко идущим поездом (в том числе по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора)», - отмечается в документе.

«Увеличение административной ответственности за совершение указанных правонарушений в виде увеличения штрафной санкции до 2 тысяч рублей будет способствовать снижению случаев непроизводственного травматизма, так как действующий размер штрафа не соответствует степени общественной опасности», - отмечают авторы законопроекта.