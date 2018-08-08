463 пожара произошли в Псковской области за семь месяцев

22:25, 08 августа 2018, ПАИ

За семь месяцев в Псковской области на объектах и в жилом секторе зарегистрированы 463 пожара, которыми нанесён прямой материальный ущерб в размере 56 млн 744 тысячи рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на пожарах погибли 49 человек, а травмы получили 35.

В городах и райцентрах области произошли 185 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 15 млн 459 тысяч рублей. Погибли 10 человек, из них 5 в нетрезвом виде.

В сельской местности случились 278 пожаров, они нанесли материальный ущерб на сумму 41 млн 285 тысяч рублей. На пожарах погибли 39 человек, из них 7 находились в состоянии алкогольного опьянения.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших на них людей отмечено в Пскове, Бежаницком, Дновском, Новосокольническом, Опочецком, Плюсском и Себежском районах. Рост количества пожаров и гибели людей на них наблюдается в Красногородском, Островском, Порховском, Пыталовском и Стругокрасненском районах.

Основная доля пожаров и ущерба от них зарегистрированы в жилом секторе, где за этот год произошли 352 возгорания с прямым материальным ущербом в 40 млн 965 тысяч рублей. На пожарах в жилом секторе погибли 49 человек или 100% от общего числа погибших.

Основными причинами пожаров в жилом секторе явились: неосторожное обращение с огнём – 86 случаев, нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 125 случаев, нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 61 случай, поджоги – 57 случаев, на транспорте – 14 случаев, прочие – 9 случаев.

За семь месяцев на территории Псковской области пожары уничтожили 280 строений, 17 тысяч 700 квадратных метров площадей, 21 единицу автотранспорта. На пожарах спасено: 198 человек, на 54 млн 795 тысяч рублей материальных ценностей, 489 строений, 27 единиц автотранспорта.

Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнём – 30 человек. По вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошло 22 пожара, материальный ущерб от которых составил 1 млн 891 тысяча рублей.

Из числа погибших людей 22 человека пенсионного возраста, 18 - лица без определенного рода деятельности, 2 - рабочие, 5 – инвалиды. Также погибли двое детей.