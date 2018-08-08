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На 73 тысячи рублей полицейские незаконно списали ГСМ в Псковском районе

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району незаконно списали горюче-смазочные материалы (ГСМ), чем нанесли бюджету ущерб на сумму 73 тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

В связи с этим прокуратура района в адрес начальника ОМВД России по Псковскому району внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Реальное устранение нарушений закона прокуратура района взяла на контроль.  

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