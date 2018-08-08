0
21:41
Научиться основам ухода за больными на дому можно в Псковском Красном Кресте
20:02
Внештатная пожарная команда сформирована в Псковском филиале Академии ФСИН России
18:07
Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале
17:26
Жители Псковской области могут проголосовать за регион в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018
17:24
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков
15:34
Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник
15:29
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
Еще новости
Общество

Более 100 тысяч рублей заплатит организация, которая нарушила выполнение ремонта дорог в Псковском районе

Руководитель юридического лица, которое выполняло ремонт дорог в Псковском районе, признан виновным в нарушении принятых на себя обязательств и оштрафован на более чем 100 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что между органом местного самоуправления и юридическим лицом заключен договор подряда на ремонт дорог, расположенных на территории Псковского района, на общую сумму 16 млн рублей. Проведенная проверка показала, что подрядчик выполнил работы только лишь на сумму около 12 млн рублей.

Указанные действия подрядчика образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ, в связи с чем прокуратура района вынесла постановление о возбуждении дела об обозначенном административном правонарушении.

По результатам его рассмотрения суд признал виновным руководителя юридического лица в совершении данного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере более 100 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Научиться основам ухода за больными на дому можно в Псковском Красном Кресте
08 августа 2018
Научиться основам ухода за больными на дому можно в Псковском Красном Кресте
Внештатная пожарная команда сформирована в Псковском филиале Академии ФСИН России
08 августа 2018
Внештатная пожарная команда сформирована в Псковском филиале Академии ФСИН России
Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале
08 августа 2018
Гироскутеры и сигвеи представит прокат GoPskov на Медовом фестивале
Жители Псковской области могут проголосовать за регион в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018
08 августа 2018
Жители Псковской области могут проголосовать за регион в конкурсе National Geographic Traveler Awards 2018
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков
08 августа 2018
Заседание оперативного штаба по подготовке и проведению выборов провел вице-губернатор Николай Цветков 10
Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник
08 августа 2018
Мед из борщевика привезет на Медовый фестиваль печорский пасечник
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
08 августа 2018
Организация работы по исполнению нового «майского» Указа президента стала темой совещания у Михаила Ведерникова
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа
08 августа 2018
Легкоатлетический пробег при поддержке #Команды2018 пройдет в Печорах 10 августа

Идет загрузка...