Более 100 тысяч рублей заплатит организация, которая нарушила выполнение ремонта дорог в Псковском районе

23:02, 08 августа 2018, ПАИ

Руководитель юридического лица, которое выполняло ремонт дорог в Псковском районе, признан виновным в нарушении принятых на себя обязательств и оштрафован на более чем 100 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковского района.

Установлено, что между органом местного самоуправления и юридическим лицом заключен договор подряда на ремонт дорог, расположенных на территории Псковского района, на общую сумму 16 млн рублей. Проведенная проверка показала, что подрядчик выполнил работы только лишь на сумму около 12 млн рублей.

Указанные действия подрядчика образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 КоАП РФ, в связи с чем прокуратура района вынесла постановление о возбуждении дела об обозначенном административном правонарушении.

По результатам его рассмотрения суд признал виновным руководителя юридического лица в совершении данного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере более 100 тысяч рублей.