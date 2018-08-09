Международный день коренных народов мира отмечается 9 августа

09:07, 09 августа 2018, ПАИ

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Об этом сообщает портал calend.ru.

Праздник установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день в 1992 году состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам подкомиссии по поощрению и защите прав человека, в котором говорилось: «В этот Международный день коренных народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов мира. Мы также помним об огромных трудностях, с которыми сталкиваются многие коренные народы — от недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до лишения имущества, дискриминации и отказа в основополагающих правах человека».

Первое международное десятилетие коренных народов мира, начатое в 1995 году, помогло более отчетливо услышать голос коренных народов во всем мире и повысить внимание к проблемам коренных народов.

В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур. В России коренными малочисленными народами признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие на территории страны менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. Таких в нашей стране — 47 этносов, где выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Они компактно проживают более чем в 30 субъектах России, более 65% из них — в сельской местности.