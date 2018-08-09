День победы русского флота над шведами у мыса Гангут празднуется 9 августа

11:04, 09 августа 2018, ПАИ

9 августа отмечается День воинской славы России — День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год). Как пишет сalend.ru, праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Само сражение произошло севернее полуострова Гангут (Финляндия) на Балтийском море (27 июля) 7 августа 1714 года и стало одним из главных сражений в ходе Северной войны (1700-1721 годы). Битва началась около двух часов пополудни и продолжалась более двух часов. Наступление велось с флангов. Русские одну за другой захватывали шведские галеры, затем «Элефант» спустил флаг.

Сражение было чрезвычайно упорным. На этапе сближения с обеих сторон велась интенсивная артиллерийская перестрелка. После перестрелки из судовых пушек в дело пошло ручное огнестрельное оружие, а потом начался абордаж. В походном журнале Петра Великого об этом сражении оставлена следующая запись: «Воистину нельзя описать мужество наших, как начальных, так и рядовых, понеже абордирование так жестоко чинено, что от неприятельских пушек несколько солдат не ядрами и картечами, но духом пороховым от пушек разорваны».

После боя все вражеские корабли были захвачены. В Гангутском сражении шведы потеряли 10 кораблей с 116 орудиями, 361 человек убитыми, 350 ранеными и 237 пленными. Потери России составили 127 убитых и 342 раненых. В этом сражении Петр сумел создать превосходство в силах на главном направлении, сосредоточив против флагманского судна противника сразу одиннадцать галер, а ударами по флангам исключил из действия часть артиллерии противника. Эреншельд решил, что со стороны русских последует фронтальный удар, но просчитался. Петр переиграл шведского флагмана. Эта победа стала первым крупным военным успехом русского флота и имела большое военно-политическое значение, сам Петр I приравнивал ее по значению к Полтавской битве. Ведь молодой российский флот нанес поражение сильнейшему в то время шведскому флоту, который до Гангутской битвы не знал поражений. К тому же, этот военный успех значительно укрепил позиции русских войск в Финляндии и создал условия для перенесения военных действий на территорию самой Швеции.