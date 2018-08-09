Африканцы пытались незаконно пересечь госграницу в Печорском районе

09:19, 09 августа 2018, ПАИ

В Печорском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали группу иностранных граждан, попытавшихся незаконно пересечь государственную границу РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Выходцы одного из государств Северной Африки пытались перебраться в страны Евросоюза в районе поселка Паниковичи. Об их появлении пограничников предупредил местный житель, который обратил внимание на подозрительных лиц, выходящих из леса на дорогу. Позже пограничники задержали иностранцев в трех с половиной километрах от государственной границы.

Нарушители задержаны на срок до 48 часов для проведения административно-процессуальных мероприятий и принятия решения о привлечении их к ответственности в соответствии с российским законодательством.