Совместный проект Псковского симфонического оркестра и Имперского Русского Балета откроет 75-й филармонический сезон

09:24, 09 августа 2018, ПАИ

75-й сезон Псковской областной филармонии начнется с совместного проекта симфонического оркестра и Имперского Русского Балета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Новый дирижер оркестра, основатель камерной капеллы «Русская консерватория» Николай Хондзинский и художественный руководитель балетной труппы, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член проекта #Команда2018 Гедиминас Таранда вместе готовят две постановки.

Музыканты и танцоры представят на суд псковских зрителей «Болеро» на музыку М. Равеля и «Шехеразаду» Н. А. Римского-Корсакова.

Также в рамках открытия сезона в исполнении оркестра прозвучит «Танец семи вуалей» из оперы «Саломея» Р. Штрауса, которая считается одним из лучших произведений классика.

Открытие сезона состоится 11 сентября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Напомним, о сотрудничестве Псковской области с Имперским русским балетом договорился врио губернатора региона Михаил Ведерников. В рамках совместной работы в регионе уже состоялись мастер-классы и выступления именитых артистов балета. По указу президента РФ 2018-й год посвящен русскому балету.