Четыре тысячи рублей заплатит дедовичский предприниматель за продажу лекарств без лицензии

09:37, 09 августа 2018, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области признал дедовичского индивидуального предпринимателя виновным в продаже лекарств, предназначенных для ветеринарного применения, без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и оштрафовал его на четыре тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В надзорном ведомстве отметили, что предприниматель нарушил требования ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а также положение о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного Правительством РФ.

Решение суда не вступило в законную силу.