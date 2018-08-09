Четыре тысячи рублей заплатит дедовичский предприниматель за продажу лекарств без лицензии
Арбитражный суд Псковской области признал дедовичского индивидуального предпринимателя виновным в продаже лекарств, предназначенных для ветеринарного применения, без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и оштрафовал его на четыре тысячи рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В надзорном ведомстве отметили, что предприниматель нарушил требования ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а также положение о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденного Правительством РФ.
Решение суда не вступило в законную силу.