22 человека пострадали в ДТП в Псковской области с 2 по 8 августа

11:16, 09 августа 2018, ПАИ

С 2 по 8 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 27 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли 9 человек и еще 22 пострадали. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период спасатели деблокировали трёх пострадавших и одного погибшего. Доврачебная помощь была оказана одному травмированному гражданину, после чего его передали медицинским работникам.

Кроме того, один раз спасатели осуществляли стабилизацию транспортного средства и два раза ликвидацию вторичных факторов. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.