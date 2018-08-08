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22 человека пострадали в ДТП в Псковской области с 2 по 8 августа

С 2 по 8 августа пожарные и спасательные подразделения Псковской области 27 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли 9 человек и еще 22 пострадали. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в двух случаях выезд был связан с реагированием на ДТП с участием пешехода.

За указанный период спасатели деблокировали трёх пострадавших и одного погибшего. Доврачебная помощь была оказана одному травмированному гражданину, после чего его передали медицинским работникам.

Кроме того, один раз спасатели осуществляли стабилизацию транспортного средства и два раза ликвидацию вторичных факторов. При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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