Россияне стали чаще брать ипотеку

11:03, 09 августа 2018, ПАИ

За полгода рынок ипотеки в России вырос на 73% в сравнении с 2017 годом. Такие данные приводят специалисты «Дом.рф» и FrankRG, сообщает газета «Известия».

Отмечается, что за указанный период 15 крупнейших ипотечных кредиторов выдали ипотеки на 1,3 трлн рублей. Доля рефинансирования ранее выданных займов на покупку жилья постепенно снижается. Рост рынка происходит, в первую очередь, за счет вновь выдаваемых ипотечных кредитов, средневзвешенная ставка предложения топ-15 кредиторов на первичном рынке жилья за июнь составляла 8,91%. При этом уменьшилась доля иностранных банков за счет более медленного снижения процентных ставок.

Напомним, что после вступления президента России Владимира Путина в должность в мае, он подписал так указ, определяющий национальные цели развития страны до 2024 года. Документ, в частности, предписывает Правительству снизить ставки по ипотечным кредитам для граждан до уровня 8% и ниже, а также нарастить объемы строительства жилья до ежегодных 120 млн квадратных метров.