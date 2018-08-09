Прямую трансляцию с церемонии закрытия «Десантного взвода» ведёт пресс-служба Пскова

10:39, 09 августа 2018, ПАИ

Пресс-служба ОМСУ муниципального образования «Город Псков» на канале в youtube ведёт прямую трансляцию церемонии закрытия международного конкурса «Десантный взвод», которая проходит сегодня, 9 августа, на полигоне «Завеличье». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, участие в международном конкурсе десантных подразделений «Десантный взвод» принимают более 400 военнослужащих из 10 стран мира: России, Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, Марокко, Пакистана, Судана и ЮАР. Представители Индии выступают на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Международный конкурс «Десантный взвод» впервые проводится на территории Псковской области при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и администрации региона. Соревнования проходили на полигонах «Завеличье», «Кислово», а также на площадке в Стругокрасненском районе. Стартовали они 28 июля.